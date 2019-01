Vom Umgang mit dem Sterben

Wie gehen wir mit unseren Verstorbenen um? Um diese und ähnliche Fragen geht es am Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Saal des Gemeindezentrums (Unionstraße 4a). Die evangelische Gemeine Käfertal und Im Rott lädt im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „denkbar“ dazu ein, die beiden Pfarrer Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert gehen dem Thema nach. Die Veranstaltung steht in Zusammenhang mit dem Art-Gottesdienst „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ am 10. Februar um 18 Uhr in den Reiss-Engelhorn-Museen (rem) im Zeughaus. Dabei sprechen die Pfarrer mit Wilfried Rosendahl, dem Direktor des rem-Zentrums Kunst- und Kulturgeschichte. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Duo Maerz (Klavier und Vibrafon) mit Werken von Stockhausen, Prandl und anderen. Gottesdienst-Besucher haben die Möglichkeit, um 17 Uhr die Mumien-Ausstellung zum Gruppentarif zu erleben. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019