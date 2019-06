Waldführung zum Klima

Die Freunde des Karlsterns setzen ihre kostenlosen thematischen Waldführungen in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft deutscher Wald mit einer Führung zum Thema „Klimawandel im Käfertaler Wald“ am Samstag, 29. Juni, fort. Der Treffpunkt ist wieder um 11 Uhr an der alten Försterei am Karlstern.

Spuren des heißen Sommers

Der Klimawandel macht sich schon seit Jahren auch im Käfertaler Wald bemerkbar. Der heiße und trockene Sommer 2018 hat deutliche Spuren hinterlassen. Die Führung geht diesen Spuren nach und erklärt, woran sich die Veränderungen feststellen lassen und welche Auswirkungen der Klimawandel auf unser Umfeld hat. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bitten die Organisatoren um Anmeldungen bei Albrecht Trunk, Tel. 0621/752469 oder per E-mail an atru@freenet.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019