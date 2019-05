Wegebahn, Schafe und Führungen

Die MWSP lädt am Samstag, 11. Mai, zum Franklin-Fest. Ab 14 Uhr will man zusammen mit Gästen den neuen Platz Franklin-Field mit einem bunten Tag für die ganze Familie feiern. Das Franklin-Field zeigt sich dabei im neuen Look: Es sind dort nun Sitzgelegenheiten installiert, Bäume sind gepflanzt, die Blumenwiese wächst und gedeiht, und Sportflächen hat man ebenfalls geschaffen. Als Höhepunkt verspricht die MWSP, die in der Stadt die Konversion betreut, eine Elektro-Wegebahn, mit der die großen und kleinen Besucher kam Samstag zu einer Rundfahrt über Franklin aufbrechen und das neue Viertel kann. Auf der zentralen Bühne sorgt die Grupo De Encontro für die musikalische Unterhaltung der Gäste.

Informationen zum Wohngebiet

Beim Frühlingsfest informiert zudem der Verein Franklin Field – Pioniere und Freunde bei Kaffee & Kuchen über die Franklin-Farm: Interessierte erfahren so, was dort gepflanzt wird und wie man mitmachen kann. Zur Freude der Kinder sind auch die Schafe dabei. Wer sich für Kunst begeistert, kann mit der Alfred Packer Company zu Kunstführungen aufbrechen, und auch die MWSP selbst ist mit einem Infostand vor Ort und bietet unter anderem Führungen mit der Wegebahn an. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019