Weihnacht im Trommelpalast

A mocábo Christmas – Weihnachtslieder mit der Leidenschaft des Gypsy Swing, heißt das Motto des Konzerts, zu dem der Trommelpalast (Turbinenstraße 1-3) am 16. Dezember um 17 Uhr einlädt. Nach der großartigen Premiere im letzten Jahr präsentiert die Band mocábo zum zweiten Mal ihr Weihnachtsprogramm mit virtuosem Gitarrenspiel, karibischen Rhythmen sowie deutschen Weihnachtsliedern und amerikanischen Christmas Carols. Einlass um 16.30 Uhr, Eintritt: 18, Vorverkauf 15 Euro, Reservierung unter Telefon 0172/6271248 oder per Mail an tickets@trommelpalast.de. scho (Bild: TP)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018