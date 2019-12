Weihnachtskonzert im Trommelpalast

Am 22. Dezember lädt der Trommelpalast in der Käfertaler Turbinenstraße 1-3, um 17 Uhr nun bereits zum zehnten Mal zu seinem Weihnachtskonzert. Die Mannheimer Band mocábo spielt Christmas- und Weihnachtslieder mit der Leidenschaft des Gypsy-Swing. Dieses Jahr hat die Band als Gäste den Worldchor Inanay unter Leitung des Mr. Jones Sängers Hans Ehrenpreis dabei. Mit diesen Stimmen kombiniert die Band virtuoses Gitarrenspiel, Texte in verschiedenen Sprachen und karibische Rhythmen. Dazu gibt es traditionelle deutsche Weihnachtslieder und beliebte amerikanische Christmas Carols.

Zusammen mit Dagmar und Tom Schilling wird die Bühne des Trommelpalasts in diesem Jahr in eine wundervolle Winterlandschaft verwandelt, verspricht das Team. Einlass um 16.30 Uhr, Eintritt 20 Euro an der Abendkasse, 18 Euro im Vorverkauf. Reservierung unter tickets@trommelpalast.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019