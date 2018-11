Weihnachtsmarkt im Kulturhaus

30 Stände sorgen für adventliche Atmosphäre auf dem 23. Weihnachtsmarkt in Käfertal am Samstag, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, jeweils von 11-18 Uhr. Offizielle Eröffnung ist am Samstag um 13 Uhr. Das Programm am Sonntag startet ab 14 Uhr. Kulinarisches, Handarbeiten, Kunstgewerbe unter anderem aus Nepal, Marmeladen, Gebäck, Spielwaren, Schmuck und Bücher bieten eine große Geschenkauswahl. Ein vielfältiges Musikprogramm erwartet die Besucher. P Eine Fragebogenaktion zu Wünschen und Ideen für das Kulturhaus bietet den Besuchern am Sonntag die Chance, dreimal zwei Eintrittskarten zum Konzert der Gruppe „Die Nachtigallen“ am 13. Dezember zu gewinnen. Zeitgleich findet in der Mannheimer Straße 55 bei Mühlberger Sanitär der erste Hof-Weihnachtsmarkt statt, am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr gibt es dort Musik von Rouven Gruber, Shanty-Chor Neckarmöwen und DJ Roland, Gewerbetreibende stellen aus, für Essen und Trinken ist gesorgt. cbd

