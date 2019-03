Welt-Rhythmus als Botschaft

„Viele Jahre habe ich Standards gesungen, doch die Texte haben mich irgendwann mal gelangweilt“, verriet Jazz-Sängerin Jutta Glaser. Texte wie „Fly me to the moon“ seien doch „manchmal etwas komisch“. Deshalb widmet sich die Sängerin mittlerweile der vielfältigen Weltmusik, um den persönlichen musikalischen Horizont zu erweitern. Im Käfertaler Trommelpalast trat Jutta Glaser zusammen mit ihrer Combo „Kantoj“ auf und warb dabei für ihr in wenigen Tagen erscheinendes Album.

Ferkel als Perkussion

Mit der stumpfen Seite seines Trommelstocks kratzte Schlagzeuger Erwin Ditzner über ein Becken. Später holte der experimentierfreudige Schlagwerker sogar zwei bunte Spielzeugschweinchen hervor, um diese als Perkussionsinstrumente im Rhythmus quieken zu lassen.

„Nach 30 Jahren war das genug für mich“, erinnerte sich Sängerin Jutta Glaser dann an ihre stilistisch recht eingeengte Jazz-Karriere. Gemeinsam mit ihrer Kapelle Kantoj lotet die Heidelbergerin seither das weite Feld der globalen Folklore aus. Dabei bedient sich Kantoj auch einiger ungewöhnlicher Instrumenten etwa einer Shrutibox aus der indischen Musik-Kultur, die ähnlich funktioniert wie ein Akkordeon, und einer Cigarbox, die sich zwischendurch ihre Gitarristin Zélia Fonseca umhängte. Bei der Cigarbox handelt es sich um eine altertümliche und selbstgebaut wirkende Frühform der Gitarre.

„Gehen wir jetzt nach Afrika und Angola und von dort nach Tahiti“, gab Jazz-Sängerin Jutta Glaser die nächsten Stationen ihrer musikalischen Weltreise vor. So stimmte das Ensemble ein rumänisches Wiegenlied an. Überhaupt: In sich versunken und kontemplativ war der Auftritt der Gruppe Kantoj.

Als Gastmusikerin gesellte sich kurzzeitig die Harfenistin Cordula Reiner-Wormit dazu. Neben der Technik des Doo-Wop-Gesangs imitierte Bandchefin Glaser stimmlich das Rufen von exotischen Vögeln in einem Dschungel.

Harmonisch und weltoffen

Der Trommler Erwin Ditzner, ein bekanntes Mitglied der regionalen Musikszene und in etlichen Projekten aktiv, wirbelte dazu gekonnt an seinem Schlagzeug. „Ich sehe euch nicht, ich sehe nur Lichter. Bewegt ihr euch ein bisschen?“, erkundigte sich Jutta Glaser im Scheinwerferlicht blinzelnd beim aufmerksam lauschenden Publikum im fast ausverkauften Trommelpalast.

Dann stimmte die Combo den Song „I will give my love an apple“ an. Durch ihren Stilpluralismus lässt sich die Weltmusikgruppe schwer in Schubladen stecken. Auf der Bühne zelebriert die Band einen weltoffenen Crossover, der verschiedene Genres in sich aufnimmt – klanglich sozusagen ein Treffen der Kulturen. Unter dem Jubel der Besucher durfte sich Schlagzeuger Ditzner in mehreren Soli entfalten. „Wir gehen nach Süddeutschland, in die Schweiz“, so kündigte die Sängerin dann einen Wechsel der Gesangstechnik an, denn jodeln kann Jutta Glaser auch, wie sie demonstrierte.

Interessant: Kantoj spielte auch ein in der Kunstsprache Esperanto verfasstes Lied, das auf dem Gedicht „Septembertag“ von Christian Morgenstern basiert. Von dort schwenkten Kantoj nach Russland mit der Nummer „Zimushka“ und schließlich nach Argentinien. Dabei brachte Jutta Glaser ihren Zuhörern die Biographie der Avantgarde-Dichterin Alfonsina Storni mit Auszügen ihrer Texte näher. „Sie hat sich das Leben genommen, sie ging ins Meer“, erläuterte Glaser. Von diesem traurigen Ende sei die argentinische Hymne „Alfonsina y el mar“ inspiriert, die die Combo ebenfalls anstimmte.

