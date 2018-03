„Wir alle produzieren Müll“

Anzeige

Wie in den vergangenen Jahren auch, beteiligte sich die CDU Käfertal an der jährlich stattfindenden Putzwoche der Stadt Mannheim unter dem Motto „Putz Deine Stadt raus!“. So streiften die Käfertaler Christdemokraten entlang der Bensheimer Straße bis zum Fürther Platz, reinigten auch das Gelände um die ehemalige amerikanische Turnhalle und gingen Hinweisen aus der Bevölkerung nach, welche telefonisch oder per Facebook beim CDU-Bezirksbeiratssprecher Chris Rihm eingingen. Auch in diesem Jahr war wieder ein buntes Sammelsurium an Müllresten und unappetitlichen Hinterlassenschaften vorhanden. Von unzähligen Alkoholflaschen über Windeln, Radkappen, Elektroschrott und besonders viel Fast-Food-Verpackungen wurde jeder Klassiker an Müll bedient. „Wenn man in der Stadt die Leute fragt, regt sich jeder über den Müll auf den Straßen und Plätzen auf. Dabei sollten sich viele an die eigene Nase fassen, denn schließlich sind es letzten Endes wir alle, die Müll produzieren.“ mahnt Chris Rihm.

„Das fängt beim ausgespuckten Kaugummi an und hört bei einem wild verschrotteten Auto auf. Die Stadt kann und muss zwar etwas dagegen unternehmen, aber bei den unfassbaren Mengen an Müll keine leichte Aufgabe“, ergänzt Bezirksbeirat Georg Herrmann. Es war wieder viel Arbeit, aber dennoch wird die CDU Käfertal auch im nächsten Jahr wieder mitmachen wenn es heißt: „Putz Deine Stadt raus!“.

Der nächste Termin der CDU Käfertal ist am 24. März. Die Lokalpolitiker verteilen vor der Käfertaler Post zwischen 10 und 12 Uhr vorösterliche Grüße und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. red