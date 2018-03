„Wir engagieren uns gerne hier“

Anzeige

Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert sehen sich ab sofort für den Notfall in ihrer Gemeinde bestens gerüstet. Das Pfarrerehepaar der evangelischen Kirche Käfertal und Im Rott durfte jetzt die Spende der Chorvereinigung Käfertal in Höhe von 2000 Euro entgegennehmen. Das Geld wurde bereits umgesetzt in Automatische Externe Defibrilatoren ( AED) für die Unions- und Philippuskirche. Eine Abordnung der Johanniter übergab die Geräte jetzt gemeinsam mit Vertretern des Chorvereins im Unionshaus.

„Es ist bereits unsere zweite Spende“, berichtete Johann Vetter. Im vergangenen Jahr habe die Chorvereinigung mit einem entsprechenden Geldbetrag die Gemeinde unterstützt, wie der Kassierer der Sängertruppe erinnerte. „Das Ganze geht auf den Aufruf zu einem freiwilligen Gemeindebeitrag im vergangenen Jahr zurück“, erklärte Kyra Seufert. Schließlich sei die Anschaffung solcher Geräte aus dem normalen Kirchenbudget nicht zu stemmen, so die Pfarrerin.

Ein großes Dankeschön richtete Pfarrer Gerd Seufert deshalb an die Vertreter der Sänger. Die Verantwortlichen der Chorvereinigung hätten immer ein offenes Ohr. Der Chor unterstütze zudem die Gemeinde traditionell beim Weihnachtssingen.