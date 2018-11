Zu einer Wortgottesfeier mit dem Thema „Umgang mit der Missbrauchsstudie“ lädt der Familienkreis St. Hildegard für Sonntag, 18. November, 11 Uhr, in die Pfarrkirche, Dürkheimer Str. 88, ein. „Wir wollen nicht wegschauen“, sagen die Mitglieder des Familienkreises.

Betroffen von der Zahl der Fälle und unzufrieden mit dem Umgang ihrer Kirche mit diesem Thema, will man Ideen entwickeln, die Prävention vor Ort intensivieren und nicht nur zusehen, ob und was aus der Kirchenleitung heraus geschieht. „Allzu lange ist in der Kirche Missbrauch geleugnet, weggeschaut und vertuscht worden“, sagte Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Vorstellung der eigens in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Studie im September.

Demnach haben über 1500 Priester und Ordensleute der katholischen Kirche in den zurückliegenden 60 Jahren nachweislich mehr als 3600 Kinder und Jugendliche missbraucht. Und diese Zahlen sollen nur die Spitze des Eisbergs sein, heißt es.

Die Forscher sind sich sicher, dass es in Wirklichkeit deutlich mehr Betroffene gibt und dass der Missbrauch teils bis heute anhält. Der Familienkreis St. Hildegard sieht den Gottesdienst am Sonntag als Auftakt, um sich eingehender mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu überlegen, „was Kirche in unserer Seelsorgeeinheit tun kann.“ dir

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018