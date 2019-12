„Wünsche ernst nehmen“

Wenn Kinder und Jugendliche politisch denken und ihre Vorstellungen von Zukunft formulieren, dann sollten Politiker ihre Gedanken, Wünsche und Forderungen durchaus ernst nehmen: Das war der Tenor im Bezirksbeirat Käfertal, als es in der jüngsten Sitzung des Gremiums um die Ergebnisse der Stadtteilversammlung von Kindern und Jugendlichen 68Deins in Käfertal ging. Dabei hatten Mädchen und Jungs unter anderem um eine Überdachung eines Teils des Spielplatzes Im Rott gebeten. Die kommt freilich nicht, wie Stefan Zillig vom Fachbereich Grünflächen erklärte. Man investiere stattdessen lieber in Spielgeräte, davon hätten die Kinder mehr. Bei anderen Themen – so hatte die Debatte im Stadtteilparlament ergeben – soll die Verwaltung nochmals in sich gehen und Möglichkeiten der Umsetzung finden.

Sauberkeit ist Kindern wichtig

Unstrittig ist, dass die Sauberkeit in Käfertal die Kinder und Jugendlichen stark beschäftigt. Sie wollen eine Plakataktion anstoßen, die die Mitbürger zu mehr Sauberkeit und die korrekte Müllentsorgung einschwören soll. Die Kampagne wird, so Klemens Hotz vom Fachbereich Jugend, von der Verwaltung unterstützt, indem man die Druckkosten trägt und die Aktion unter die Schirmherrschaft eines Bürgermeisters stellt. Der Wunsch der Kinder der Bertha-Hirsch-Schule nach einem sichereren Schulweg kommt voran, der Bezirksbeirat hatte sich bei einer Ortsbegehung mit der Verwaltung darauf verständigt, dass dort im Kreuzungsbereich Pfosten aufgestellt werden, die das für Kinder gefährliche Parken, das Straßenquerungen unübersichtlich macht, unterbinden sollen, so Matthais Pitz von der Grünen. Hier hatten bei der Bürgerrunde auch Eltern darauf hingewiesen, dass man im gleichen Zug auch den Bereich vor dem Kindergarten gegenüber ähnlich „entschärft“.

Auch die von Hundebesitzern als Hundeklo missbrauchte Wiese hinter der Albrecht-Dürer-Grundschule, die Schüler am Spielen auf dem Grün hindert, soll sauber werden. Hier prüft die Verwaltung eine Einzäunung, die einen kleinen Teil zum Gassi-Gehen freigibt, den großen Teil aber den Kindern zum Spielen reserviert. Dem Wunsch nach einer Instandsetzung der Skaterbahn im Rott kommt die Verwaltung nur teilweise nach. Defekte Rampen werden ertüchtigt, versprach Zillig, freilich sei derzeit nicht geplant, die Anlage umzubauen, um dem Wunsch der Kinder nachzukommen, die gerne Rampen hätten, die sich zum Befahren mit Rollern eignen. Gereinigt, auch dazu fragten die Räte nach, würde die Anlage im Winterhalbjahr einmal pro Woche, im Sommer zweimal.

