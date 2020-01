Younity präsentiert drittes Album

Die Eltern von Aaron waren gespannt: Ihr Sohn sang zum ersten Mal im Kulturhaus II in der Wasserwerkstraße beim Abschlusskonzert der Younity-Familie Rap: „Als er das zum ersten Mal hörte, wollte er dabei mitmachen“, erzählte die Mutter. Alle jungen Talente traten bei diesem Konzert gemeinsam auf und veröffentlichten gleichzeitig ihr drittes Album. Dabei waren die jüngsten Rapper auf der Bühne elf Jahre alt und die ältesten knapp über 30.

Es war so voll im Saal, dass Moderator Tobias Schirneck darum bat, ein Fenster zu öffnen, um ein wenig frische Luft in den Raum zu lassen. Das war auch notwendig, denn die Sänger auf der Bühne gaben ihr Bestes. Seit 2014 gebe es jedes Jahr ein Abschlusskonzert, betonte Ute Mocker, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine und Chefin des Kulturhauses. „Es wird großartig“, versprach Schirneck zu Beginn. Er sollte recht behalten. Die Zuhörer waren begeistert und spendeten immer wieder spontan Applaus für die jungen Künstler. Erstklassiger Rap, fette Beats und eine eigenständige Performance war bei diesem Konzert zu erleben.

Dazu lieferte Schirneck mindestens „168 Prozent Mannheimer Liebe“. Er begeistert die jungen Sänger nicht nur mit seiner ihm eigenen, ausgefallenen Sprache sondern auch mit dem pädagogischen Anspruch, der hinter dem Projekt steht: Waren es zunächst einmal junge Flüchtlinge, denen durch die Musik eine neue Heimat geboten wurde, so sind es mittlerweile alle Jugendliche, die sich durch den Rap angesprochen fühlen. Ziel ist dabei, mit Musik, Texten, Choreografien sowie einer gemeinsamen Sprache und der Verinnerlichung demokratischer Grundwerte zur kulturellen Vielfalt und einer friedvollen Gesellschaft in der Region beizutragen.

Das befolgten die Sänger mit ihrem dritten Album in vier Jahren, das „from MA heart“ heißt. Die Truppe um den selbsternannten Rapagogen mit Meon Klein, Dominik Lehmann, Emre Kolukisa und Tobias Meyerer holt die Jugendlichen da ab, wo sie in ihrer Sprache und Gestik stehen. „Denkt Euch einfache Texte aus, wenn ihr rappen wollt“, hatte Schirneck den jungen Sänger geraten, die die Songs selbst geschrieben hatten.

Loblied auf die Mutter

Da war zunächst einmal Raqui, die eine Loblied auf ihre Mutter sang: „Du bist stark, du bist schön“ heißt es in dem Lied „Du bist eine Königin“. Okan sang den Titel „All diese Fragen“. Lory bot „Ich lege die Maske ab, ich bleib zurück, ich verbiege mich nie wieder,“ heißt es darin. Samy und Lory lieferten ein gelungenes Inklusionsprojekt. „Die besten Rapper Syriens sangen in Farsi”, wie Schirneck es ausdrückte.

Dann endlich kam der Auftritt von Aaron und seinen Freunden, nachdem Emre „die letzte Kippe ausgetreten“ hatte. Schon der Titel der Band erinnere an eine Kampftruppe, hatte Schirneck festgestellt: „GSG 309“. Was aber nichts anderes heißt als Geschwister-Scholl-Gymnasium, denn in diese Schule gehen die Sänger. „Das war ein toller Auftritt,“ stellt die Mutter von Aaron fest, die begeistert mitging. Das Konzert war noch lange nicht zu Ende. Und viel Beifall bewies, dass es ein gelunger Abend war.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020