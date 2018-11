Zeitgenössische Werke greifen Bauprozess auf

Die Idee war nicht ganz neu, aber hochinteressant. Bereits im Vorjahr stellten Künstler auf dem Gelände von Franklin Village Werke aus. Waren es 2017 aber viele Bildhauer, die mit dem Material der abgerissenen Bauten experimentierten, sind es dieses Jahr über 20 ganz unterschiedliche Kunstschaffende, die eine zweite Künstlerresidenz in Mannheim auf dem ehemaligen Kasernengelände Benjamin Franklin Village eröffnet haben. Ziel des Projektes ist es, zeitgenössische Kunst in „New Franklin City“ wie es auf den T-Shirts der Künstler zu erkennen war, zu verankern und ein neues Publikum für Kunst zu begeistern.

Unterschiedliche Perspektiven

Das gelang. Junge Künstler haben auf Sullivan ein U-förmiges Bestandsgebäude bezogen, um darin den Konversionsprozess aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu begleiten. In diesem Jahr sind über 20 Kunstschaffende unterschiedlicher Stilrichtungen Bewohner des Ateliers, das nur mit Hilfe eines Shutlebusses erreichbar ist. Die Künstler Philipp Morlock und Myriam Holme, die die Kunstprojekte auf Franklin anregten, sorgten dafür, dass die Ateliers auf der Baustelle geöffnet und besichtigt werden konnten.

Eingeladene Künstlerinnen und Künstler für diese Künstlerresidenz waren Katarina Baumann, Assia Benhassine, Jörg Gelbke, Anna Gohmert und Stefan Wäldele. Zudem wurden etliche Gastkünstlerinnen und -künstler dazu gebeten wie Johannes Bierlein, Eva Gentner, Jochen Hautzdorf, Maximilian Lanzl, Robert Loos, Nino Maaskola, Jordan Madlon, Maximilian Martinez, David Richter, Betty Rieckmann, Laura Sacher, Miriam Schmitz, Anand Stadtländer, Jens Stickel, Künstlerkollektiv Volume und Hannah Zeller. Schön war, dass viele Künstler bei den Führungen selbst anwesend waren und so Hintergründe über ihre Arbeit erzählen konnten. Assia Benhassine zum Beispiel hatte Stoffe an die Wand gehängt und mit Seifenschaum bearbeitet. Da der Strom im Gebäude ausgefallen war, konnte sich nichts bewegen: „Dann bleibt es gerade so wie es ist“, stellte sie zufrieden fest.

Nino Maaskola stellte einen Metallguss vor. Der wurde mit fast schon unfassbar großer Kraft gebrochen. Dadurch entstanden Risse und scharfe Kanten. Maximilian Lanzl wiederum lehnt in seinen Bildern die Trennung zwischen abstrakt und konkret ab. Signifikant sind für seine Arbeiten Bildflächen mit marmoriertem Farbauftrag. Eva Gentner zeigt Betonmalereien.

Flecken in Holzrahmen

Anna Gohmert beschäftigt sich in acht ehemaligen Soldatenzimmern mit Flecken. Die Umrahmungen wurden aus Holzleisten gefertigt, die in den Räumen verwendet waren. Auch ein Fleck auf einem Konferenztisch ist zu sehen. Mit dem Spruch „Mein Fleck, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Fleck und hätt er nicht drei Ecken, dann wär es nicht mein Fleck“ ist die achtteilige Rauminstallation überschrieben. Der „Tatort“, ein großer Fleck rege die Besucher zum Denken an, viele Interpretationen seien möglich, erzählt da Marie Back, die gerade Besucher durch die Ausstellung führt. Laura Sacher, Absolventin der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, hat fast das komplette Dachgeschoss bearbeitet und in eine Skulptur verwandelt. „In dem Sommer war es hier oben manchmal ganz schön heiß“, erzählte sie. Außerdem stellte sie Stahlstäbe mit Gips aus, die allesamt aus dem Gebäude stammen und nur wenig bearbeitet wurden.

Ab sofort kann die Ausstellung nur über Kunstführungen besichtigt werden, die über die e-Mail-Adresse marie.back@einraumhaus.com vermittelt werden können.

