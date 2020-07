Abenteuer mit Uropa

Nur drei Dinge braucht ein Mann in den Augen dieses Uropas: die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, Geduld und Fantasie. Denn nichts ist schlimmer als die Langeweile.

Er lebt im hohen Norden Norwegens im Einklang mit der Natur, und er lehrt seinen Urenkel Theodor all das, was er in seiner Kindheit zusammen mit seinem besten Freund Pummel erlebt hat, all das, was das Leben schön und reich macht. Und weil nichts anderes die Ruhe dieses Lebens stört, hat Theodor alle Zeit der Welt, auf seine Abenteuer zu warten. Sie kommen sowieso ganz von alleine.

Er kann sie immer gleich erkennen und beim Schopfe packen, weil der Uropa ihm die Augen dafür geöffnet hat. So kann der kleine Junge nicht nur erfolgreich angeln oder Waffeln backen, sondern auch ein erfrorenes Eichhörnchen begraben und darüber nachdenken, wo es jetzt wohl sein mag, und dabei glücklich sein. Er kann sogar aus dem Nichts ein Schiff bauen und auf einer grünen Wiese ins offene Meerstechen. Ja, diese Fantasiereisen sind so wirklich wie der Geschmack von frisch gebackenen Waffeln auf der Zunge. Ich lade gerne ein mitzureisen, es wird spannend und sehr gemütlich zugleich.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

Weitere Infos unter leseleben.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020