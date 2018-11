Alles Liebe, kleine Maus!

Schon so alt – und kein bisschen altbacken: Micky Maus feiert seinen 90. Geburtstag am 18. November in aller Frische. Neun Fragen zu der beliebten Comicfigur – und die Antworten.

Warum feiert Micky seinen Geburtstag am 18. November?

Am 18. November 1928 wurde im Colony Theatre in New York (Amerika) der Trickfilm „Steamboat Willie“ (zu Deutsch: „Dampfschiff Willie“) zum

