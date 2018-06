Alte neue Heimat

Anzeige

Wenn Menschen sich dafür einsetzen, dass Tiere sich in einem bestimmten Lebensraum wieder wohlfühlen, in dem sie lange Zeit gar nicht mehr zu finden waren, dann nennen wir das Wiederansiedlung. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es Auswilderungsprojekte. Das bedeutet: Ein Tier, das in Gefangenschaft gelebt hat, zum Beispiel in einem Zoo, wird zunächst auf den Umzug in die freie Wildbahn vorbereitet. Es muss ja lernen, draußen für sich selbst zu sorgen, vielleicht zu jagen und sich auf jeden Fall wieder wie das Wildtier zu verhalten, das es eigentlich ist. Meist handelt es sich um Tiere, von denen es auf der Welt immer weniger gibt. Und mit der Auswilderung wollen Tierschützer erreichen, dass sie sich wieder an bestimmten Orten niederlassen und sich auch von alleine vermehren. Damit ihre Art fortbesteht.

Schildkröten am Rhein

, dann könnt ihr euch im Internet über ihre Lebensweise informieren. Zum Beispiel auf der Internetseite www.wildtierfreund.de: Dort geht es um Wölfe, Wildkatzen und andere Tiere. Unter „Forschen“ könnt ihr ihre unterschiedlichen Lebensräume entdecken. Unter „Helfen“ findet ihr viele Tipps, wie ihr die Natur schützen könnt. Und unter „Beobachten“ findet ihr heraus, an welchen Orten man welche Tiere sehen kann – in Zoos, aber auch Naturparks und Wildgehegen. Auf www.naturdetektive.bfn.de bekommt ihr Antworten auf die Fragen, warum die Insekten in Gefahr sind, wie es den Feldhasen geht und ob man sich vor Wildtieren fürchten muss – zum Beispiel vor Wölfen. (ble/dpa)

So ist das zum Beispiel mit der Sumpfschildkröte. Die kann bis zu 70 Jahre alt werden, doch das allein reicht nicht, um zu überleben: Ihre Art ist vom Aussterben bedroht. Dafür gibt es verschiedene Gründe: weil ihr Lebensraum sich veränderte und sie dann darin nicht mehr so gut zurechtkam, weil nicht genügend Nachkommen geboren oder weil die Tiere vom Menschen gefangen wurden. Sumpfschildkröten fühlen sich im flachen Wasser und an wild bewachsenen Ufern wohl. Tierschützer haben dafür gesorgt, dass sie ein neues Zuhause am Rhein finden können. Vor etwa zehn Jahren hat der Naturschutzbund (kurz: Nabu) die ersten Schildkröten im Altrheingebiet bei Bobenheim-Roxheim ausgewildert. Mit Erfolg.

Biber in der Eifel

Noch so eine Erfolgsgeschichte gibt es vom Biber zu erzählen. Der gehört zu den größten Nagetieren der Welt. Das Tier muss auch wirklich ständig nagen: Seine Zähne hören nie auf zu wachsen, weswegen er sie so am Holz abwetzen muss. Dieses verwendet er auch für das Bauen von Staudämmen. Doch Biber wurden früher ebenfalls gejagt, zum Beispiel wegen ihres Pelzes. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts galten die Tiere als ausgestorben. Mittlerweile ist der Biber aber wieder zurück – etwa in der Nordeifel. Allein dort leben heute 400 Tiere. Die sind übrigens Zuschauer gewöhnt: Regelmäßig gibt es dort Abendtouren, bei denen Besucher die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und so über sie lernen können.