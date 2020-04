Am Zaubersee

Emil wohnte unterm See. Er lebte in der Steinzeit. Er war ziemlich klein. Eines Tages ging er spazieren. Dann traf er seinen Freund Tim. Sie gingen zusammen weiter. Auf einmal passte Tim nicht auf und fiel in einen magischen Tümpel. Im Tümpel wurde er verzaubert in eine Hexe. Im Tümpel entdeckte er einen magischen Füller. Auf einmal flog ein Blatt vor den Füller. Er wusste aber nicht, was er schreiben sollte. Er schrieb einfach Prinzessin und Fisch.

Emil hatte nicht aufgepasst. Er spazierte vergnügt weiter. Irgendwann merkte er es aber. Er suchte und suchte immer weiter. Und merkte gar nicht, dass er in eine Höhle kam. Und er ging weiter und weiter. Irgendwann stolperte er und landete auf einem weichen. Boden. Aber dann merkte er, dass es gar kein Boden war, sondern ein Bär und bekam einen Schreck. Aber der Bär sagte, dass er kein böser Bär sei. Also gingen sie alleine weiter.

Irgendwann trafen sie ihren Freund Albert. Sie gingen auch weiter und weiter. Auf einmal fand der Bär einen Stein und sagte: „Guck mal, da sind ganz viele Steine.“ Sie gingen die Steinspur bis zum letzten Stein und dann lag vor ihnen ein Haus. Das Haus war aus Zucker. Aber eine Hexe verscheuchte sie.

Sie seufzten. „Na gut“, sagte der Bär. Irgendwann mussten sie ja auch nach Hause. Sie gingen und gingen und gingen. Irgendwann kamen sie an ein Haus, das ganz gewöhnlich aussah. Sie klopften an der Tür an. Und da kam ein kleiner Zwerg heraus und ließ sie herein. Und kochte ihnen jeden Tag essen und machte ein wunderschönes Bett. Und sie schlummerten ein und lebten glücklich.