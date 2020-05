Attacke aus der Luft

Hallo, liebe Kinder! Ich bin diese Woche ganz friedlich durch eine Allee gelaufen – und wurde attackiert. Eine Krähe hat sich mit einem Sturzflug auf einen Angriff vorbereitet – ich konnte mich gerade so in Sicherheit bringen. Mir ist nichts passiert, sie hat mich nur ganz leicht am Fell berührt. Das war trotzdem ziemlich aufregend. Zuhause haben mir meine Eltern dann erklärt, dass das in dieser Zeit gar nicht so untypisch ist. Gerade jetzt ziehen die Krähen nämlich ihre Jungen auf und verteidigen sie. Wer also dem Nachwuchs zu nah kommt, der wird direkt als Angreifer abgestempelt. Falls ihr mal in so einer Lage seid: Sofort stehen bleiben, langsam zurückgehen, nicht wild mit den Händen herumfuchteln und einmal tief durchatmen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020