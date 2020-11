Im Jahr 1570 grassierte die Pest in Oberitalien. Ein Lockdown hätte dort niemanden gekümmert, alle waren damit beschäftigt, ihren Angehörigen das Sterben zu erleichtern. Und es starben fast alle. Der junge Matteo hat seine Eltern und seine Geschwister an den Schwarzen Tod verloren und ist nun allein in dieser Welt, ohne Schutz, ohne auch nur einen einzigen Menschen, auf den er sich verlassen kann.

Und doch ist er nicht ganz allein: Auch Fiona, ein Dienstmädchen und ebenfalls einzige Überlebende eines reichen Hauses, macht sich mit ihm zusammen auf die Flucht vor der Seuche. Sie will nach Hause aufs Land, dort, wo ihre Eltern ein bescheidenes Leben führen, und Matteo versucht, sich nach Venedig durchzuschlagen. Dort sucht er seinen einzigen Onkel, der als Schiffbaumeister im Arsenal arbeitet.

In dieser berühmten, streng geheimen Kriegsschiffwerft werden gewaltige Galeeren gebaut, die den Kampf gegen die Osmanen zugunsten der Dogenrepublik entscheiden sollen. Aber Korruption gab es schon damals, und Matteo gerät in gefährliche Machenschaften, denn auch der Onkel war bestechlich. Und so ist Matteo wieder auf der Flucht, doch diesmal hat er ein besseres Ziel...

Gabriele Hoffmann

Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020