Auf Safari durchs Museum

Einen Delfin streicheln, mit Fischen tauchen oder eine Mammutfamilie retten? Das könnt ihr in der Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch! Spaß mit Dino, Panda & Co.“, die ab Donnerstag, 10. Mai, in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen ist. Dort wird der Museumsbesuch zu einem Abenteuer: Große Bilder entführen in die Welt der Tiere. Ihr könnt ein Teil davon werden, indem ihr euch zum Beispiel selbst vor den riesigen Bildern fotografiert. Durch trickreiche Gestaltung entsteht dann beim Fotografieren ein 3D-Effekt. Die Schau nimmt aber auch auf eine Wissensreise mit. Anfassen ist erwünscht. Wolltet ihr immer wissen, wie sich die Haut eines Hais anfühlt? Dann nichts wie hin. Mehr: www.rem-mannheim.de