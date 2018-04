Anzeige

Und die spanischen Eroberer nach der Entdeckung Amerikas haben das Volk der Inkas um ihre Schätze beraubt. Oft gingen die mit Gold und Edelsteinen beladenen Schiffe aber in schweren Stürmen unter, so dass die Schätze nun noch immer auf dem Meeresboden liegen.

Vielleicht wissen wir heute nicht, wo genau all diese Schätze zu finden sind. Aber es gibt sie wirklich. Und mit speziellen Unterwassersuchgeräten kann man sogar tief im Meer versunkene Funde aufspüren.

Für die Suche an Land gibt es Metallsuchgeräte, mit denen man auf Schatzsuche gehen kann. Allerdings liegt im Boden auch oft gefährliche Munition aus Kriegszeiten. So etwas sollte man niemals anrühren, sondern dann Polizei und Einsatzkräfte informieren. Zuletzt ist sogar in der Berliner Innenstadt eine solche Bombe entschärft worden.

Doch auch wenn man unerwartet einen Schatz findet, muss man einige Dinge beachten. Da sich meist gar nicht mehr herausfinden lässt, wem der Schatz ehemals gehörte, ist es in fast allen Ländern per Gesetz geregelt, was man damit dann machen darf. Ein Schatz gehört in Deutschland zur Hälfte dem Entdecker und zur anderen Hälfte dem Eigentümer des Bodens, in dem der Schatz lag. Wenn man also in einem Garten etwas gefunden hat, wird der Wert zwischen dem Gartenbesitzer und dem Finder geteilt. Entdeckt man etwas in einem Wald, gehört einem wiederum die Hälfte, die andere bekommt das Bundesland, in dem sich der Wald befindet. Man muss gefundene Schätze erst einmal bei der Polizei oder einem Amt für Denkmalpflege abgeben. Ermittelt man keinen Besitzer mehr, bekommt man dann nach einer gewissen Zeit auch seinen Anteil daran. Einfach in Nachbars Garten gehen und nach Schatzkisten suchen, ist aber verboten. Das ist ja klar, oder?

Spannende Forschung

Ein Schatz muss nicht immer die Kiste voller Gold sein. Auch wertvolle Münzen aus früheren Zeiten oder Gegenstände aus dem Leben unserer Vorfahren, das Schwert eines Ritters oder Dinge aus der Wikingerzeit sind mindestens genauso spannend und bedeutend für die Altertumsforschung.

Heinrich Schliemann, ein Mann, der im 19. Jahrhundert in Deutschland lebte, war so besessen von der Idee einen berühmten Schatz zu finden, dass er schließlich nach vielen Forschungen den „Goldschatz des Priamos“ bei Ausgrabungen in der griechischen Stadt Troja entdeckte. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem riesigen Goldschatz irgendwo im Rhein: der Schatz der Nibelungen, eines germanischen Volksstammes aus dem Mittelalter.

Wer Lust hat auf noch mehr Schatzsuche, kann ja erst einmal das Buch „Die Schatzinsel“ vom schottischen Schriftsteller Robert Louis Stevenson lesen. In der Geschichte gerät der Junge Jim Hawkins zufällig an eine Schatzkarte und es beginnt eine abenteuerliche Suche nach einem geheimnisvollen Piratenschatz.

