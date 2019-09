Auf Schatzsuche

Für jeden von uns gibt es einen Schatz auf der Welt. Damit meine ich nicht Gold und Silber, das in einer Kiste versteckt wurde. Sondern das, was uns glücklich macht. Das Schwierigste daran ist: Man muss erstmal herausfinden, was genau das Herz höher schlagen lässt. Ich habe mich bei meinem letzten Spaziergang auf die Suche danach gemacht und festgestellt: Genau das ist es! Mein schöner Wald, in dem ich mich so wohlfühle und alle meine Freunde auch. Das ist unser Schatz!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.09.2019