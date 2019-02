Augen zu und durch

Hallo, liebe Freunde! Gibt es hier noch jemanden, der Angst vor Spritzen hat? Also ich mag die Dinger überhaupt nicht. Harry Hase behauptet ja, so ein Pieks tue überhaupt nicht weh. Ich aber hatte totale Angst vor meinem Termin beim Zahnarzt. Der hatte mir nämlich schon gesagt, dass wir um eine Spritze nicht herumkommen. Und allein bei der Vorstellung, dass er mir eine riesige Nadel in das Zahnfleisch rammt, wollte ich mich unter der Decke verstecken. Aber was sein muss, muss sein. Also: Augen zu, Mund auf, Zähne zusammenbeißen. Und bevor ich etwas merken konnte, war es schon vorbei. War alles halb so schlimm! Wer hätte das gedacht? Und weil ich so tapfer war, hat mir der Arzt Gummibärchen geschenkt. Wann bitte gibt’s den nächsten Pieks?

