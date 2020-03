Hallo, liebe Freunde! Ihr glaubt gar nicht, was mir in dieser Woche passiert ist. Gemeinsam mit meinen Eltern wollte ich zum Spielplatz gehen – es war so schön warmes und sonniges Wetter. Doch, was mussten wir dort sehen? Ein „Betreten verboten“-Schild! Wegen diesem Coronavirus oder so... da haben wir natürlich erstmal doof geschaut. Dann aber hatte Mama eine tolle Idee! „Wir könnten doch mal wieder eine Runde Monopoly spielen“, schlug sie vor. „Prima, sonst nehmen wir uns nie die Zeit dafür“, antwortete ich. Zuhause angekommen, hatten wir viel Spaß – auch Papa, denn der hat gewonnen. Mal wieder...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.03.2020