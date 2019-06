Bitte ohne Uhr!

Kennt ihr die Insel, auf der Kinder auch mitten in der Nacht draußen spielen? Sie heißt Sommarøy, liegt in Norwegen und im Sommer geht dort die Sonne für etwa 70 Tage nicht unter. Das alleine ist schon ziemlich cool, jetzt will die Insel aber auch noch die Zeit abschaffen. Weil es immer hell sei, müsse man doch nicht so genau wissen, wie spät es gerade ist. Ob die Regierung in Oslo zustimmt, ist noch unklar. Aber meine Unterstützung haben die Inselbewohner schon einmal!

