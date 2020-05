Blumen zum Muttertag

Hallo, Liebe Freunde! Sicherlich habt ihr es auch schon gehört: Am Sonntag ist Muttertag. Für meine Mama habe ich mir in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Einkaufengehen ist mit Maske immer so anstrengend. Also habe ich ihr einen Blumenstrauß gepflückt. Ganz allein und ohne Hilfe von Papa! Ich habe Gänseblümchen, Hahnenfuß, Waldmeister und ganz viel Löwenzahn gefunden. Das alles habe ich zusammengebunden und in frisches Wasser gestellt. So bleibt der Strauß lange frisch! Morgens will ich meiner Mama dann Frühstück machen. Ich decke den Tisch und Papa kauft alles ein, was man braucht. Mitten auf den Tisch kommen dann die Blumen. Das wird ein schöner Tag – nicht nur für Mama!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020