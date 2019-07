Böse Strahlung

Endlich Sommer, Sonne, Ferien! Und kaum vergeht ein Tag im Freien, fängt Mama oder Papa an, mit Ratschlägen auszuteilen: Setz’ doch bitte deine Mütze auf; nein, in der prallen Mittagszeit solltest du lieber im Haus bleiben. Gut, nerven kann das schon mal schnell – vor allem wenn die eigenen Freunde (ohne peinlichen Hut!) fröhlich draußen toben. Aber recht haben sie allemal.

Denn jeder Mensch, insbesondere aber Säuglinge und Kinder, brauchen konsequenten Sonnenschutz. Bei dem aktuellen Wetter mit starker UV-Strahlung noch mehr als sonst. UV – das ist die Abkürzung für die im Sonnenlicht enthaltenen schädlichen ultravioletten Strahlen. Diese werden zum allergrößten Teil von der die Erde umgebenen Ozonschicht ferngehalten. Was dennoch beim Menschen ankommt regt sogenannte Pigmentzellen in unserer Oberhaut dazu an, braunen Farbstoff zu bilden. Das ist ein natürlicher Schutzmechanismus unseres Körpers.

Gründlich eincremen

Gelangt zu viel Sonnenlicht auf die Haut, wird eine Entzündungsreaktion ausgelöst: Die Haut wird rot, schwillt zum Teil an und das schlimmste: Es juckt und brennt tierisch. Ein Sonnenbrand setzt ein, bei der Zellen in der Oberhaut stark geschädigt werden und absterben. Nebenbei kann man auch im Wasser Sonnebrand bekommen.

Was also tun? Eincremen! Und zwar mehrmals am Tag und mit reichlich viel Sonnencreme. Denn Sonnenschutzmittel können schädliche UV-Strahlen aufhalten. Auf der Haut wird eine Schutzschicht gebildet, an der diese abprallen. Der sogenannte Lichtschutzfaktor (LSF) auf der Packung gibt an, wie viel länger sich der Anwender eingecremt in der Sonne aufhalten kann, ohne einen Sonnenbrand davonzutragen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte rät bei Kindern zu einem Lichtschutzfaktor von mindestens 20. Insbesondere die Sonnenterrassen des Körpers – das sind Nase, Ohren, Füße, Schultern – müssen gründlich eingecremt werden.

Als Kopfbedeckung empfehlen die Experten Kappen mit Nackenschutz. Vielleicht findest du das doof, aber alles ist besser, als wie ein Krebs durch die Gegend zu laufen und Schmerzen zu haben, nicht wahr? Nach dem Sonnenbaden oder schwimmen im salzigen Meer sollte zudem After-Sun-Creme (übersetzt: Nach-der-Sonne-Creme) aufgetragen werden.

Viel trinken

Ansonsten ziehst du möglichst luftige Kleidung an, die auch Arme und Beine bedeckt. Säuglinge und Kleinkinder dürfen sich nur im Schatten aufhalten und auch im Planschbecken Mütze und T-Shirt tragen. In der knalligen Mittagszeit sollten sich generell alle ein schattiges Plätzchen suchen. Auch ein bedeckter Himmel ist längst kein Grund, auf Sonnencreme zu verzichten. Denn bis zu 90 Prozent der UV-Strahlen schaffen es auch durch eine Wolkendecke, warnt das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ).

Bei Hitze musst du mindestens doppelt so viel trinken wie sonst. Schlemmen kannst du zum Beispiel Karottenstückchen, Gurkenscheiben, Obst, Joghurts oder Quark. Zum Essen zwingen sollten deine Eltern dich aber nicht: Denn es ist in Ordnung, dass du bei Hitze keinen Appetit hast. Dann schlägst du eben zu, wenn es im Laufe des Tages etwas abkühlt.

Stichwort Essen: Es ist tatsächlich gefährlich, mit vollem Magen baden zu gehen. So steht es in den Baderegeln der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Grund dafür ist, dass der Körper Energie zum Verdauen benötigt. Als noch gefährlicher gilt allerdings ein ganz leerer Magen. Damit fehlt dem Körper erst recht die nötige Energie, die er braucht, um sich über Wasser zu halten. Aber genug geredet: Mütze auf, Creme drauf und Sommer, Sonne, Ferien genießen! mica mit dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019