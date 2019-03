Brüten über dem Plan

Hallo, liebe Freunde! Ostern ist ja dieses Jahr ziemlich spät. Trotzdem habe ich das Gefühl, die Zeit verfliegt rasend schnell! Ich habe noch gar nicht damit angefangen, Ostereier zu verstecken. Ich bin immer noch dabei, den perfekten Plan auszuhecken, an welchen Stellen ich die Dinger am besten verteile. Ostereier verstecken kann ich richtig gut, weshalb Elli Ente und Harry Hase sich jetzt schon auf die Herausforderung freuen, alle Plätze und alle Eier zu finden. Also drückt mir die Daumen, damit die Sucherei auch dieses Jahr wieder ein Fest wird! Ich brüte solange schon einmal weiter, also über dem Plan – nicht den Eiern!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019