Lange ist Fred Fuchs an Silvester aufgeblieben, bis ein Uhr nachts hat er mit Mama Fuchs und Papa Fuchs den Jahreswechsel gefeiert. Nun schlummert er tief und fest in seinem Bett. Doch was ist das? Klar und deutlich hört Fred Fuchs draußen vor seinem Fuchsbau jemanden lachen. Vorsichtig streckt er seinen Kopf aus dem Fenster. Brrrrh ist das kalt! Über Nacht hat es im Wald geschneit. Und nun rollen ein Mädchen und ein Junge fröhlich zwei große Schneekugeln um den Fuchsbau. Dann setzen sie Kugel auf Kugel. Ha, sie bauen einen Schneemann! „Fehlt nur noch der Kopf“, denkt Fred Fuchs und will wieder zurück ins Warme kriechen. Doch als er einen letzten Blick auf die Schneemänner wirft, stellt er fest: „Da hat sich doch etwas verändert!“ Findest du die fünf Fehler im zweiten Bild?

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2021