Das Dschungelbuch als Familien-Musical

Der Pfalzbau in Ludwigshafen verwandelt sich am Samstag, 2. März, um 15 Uhr in eine farbenfrohe Dschungelwelt. Das Theater Liberi inszeniert die Geschichte über Mogli als modernes Musical für die ganze Familie. Das verspricht unterhaltsame Eigenkompositionen und temporeiche Choerographien – gepaart mit einer großartigen Geschichte: „Mogli erkennt, dass man überall zuhause sein kann, solange man offen und neugierig bleibt“, sagt Hauptdarsteller Brix Schaumburg. Geeignet für Kinder ab vier Jahre.

Karten gibt es im Vorverkauf je nach Kategorie ab 13 Euro, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung: www.reservix.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019