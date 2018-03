Das kleine Gespenst

Anzeige

Doch bei der Führung durch das prunkvolle Gebäude wächst das kleine Schlossgespenst über sich hinaus. Es erzählt nicht nur, wie es sich im 18. Jahrhundert in die Reisegruppe des Burgherrn Graf Franz I. zu Erbach-Erbach (1754-1823) geschlichen hat und somit in den Odenwald gekommen war, sondern es zeigt den Kinder auch sein nicht mehr ganz so neues Zuhause.

„Ihr müsst wissen, dass Graf Franz ein leidenschaftlicher Sammler von Ritter-Rüstungen war“, sagt Luidschi mit einer ausschweifenden Handbewegung. Brigitte Sauer, die der Handpuppe mit der langen weißen Haarpracht und dem liebenswürdigen Lächeln im Gesicht die Stimme verleiht, hat für die Kinder eine ganz besondere Überraschung parat. Während die Mädchen in die Rolle eines Burgfräuleins schlüpfen, dürfen sich die Jungs ein Kettenhemd über den Kopf ziehen. „Uff, das ist ja ganz schön schwer“, sagt Leon. „Ich finde es ganz leicht“, entgegnet Ben. „Es fühlt sich aber kalt an – verdammt kalt!“

Luidschi hat die Kinder längst in seinen Bann gezogen. „Oh, wow, wie cool!“ Ausrufe der Begeisterung strömen aus ihren kleinen Mündern. Die Schwerter, die Säbel und das große Schlachtross haben es ihnen angetan. Doch das Erbacher Schloss hat noch mehr zu bieten. Über eine knarzende Treppe geht es weiter in den ersten Stock. In der Hirschgalerie dürfen sie ein riesiges Geweih in die Höhe strecken. Bewaffnet mit einer – selbstverständlich nicht geladenen – Spielzeugarmbrust gehen sie auf die Jagd. Jeder Saal ist einzigartig. Das verbindende Merkmal sind die Kunstgegenschätze. Im Arbeitszimmer von Graf Franz sind neben Mosaiken auch Marmor-Büsten bedeutender Bildhauer aufgetürmt.

Schabernack in der Nacht

Im Chinesischen Salon ist die Aufregung groß. Eine der kostbaren Vasen ist zu Bruch gegangen, Scherben liegen auf dem Boden. Luidschi will von seinem nächtlichen Fußballspiel ablenken und die Schuld der Erzieherin in die Schuhe schieben. Doch nicht mit den Kindern! Sie kennen den wahren Übeltäter, schnell gibt Luidschi zu, dass ihm das Malheur passiert ist. Dass die Kinder ihm beim Aufräumen helfen, freut ihn. So dürfen alle nach der einstündigen Tour einmal in die kleine Schatzkiste greifen.

„Und, hat euch der Besuch bei Luidschi gefallen?“, fragen die Erzieherinnen auf dem Schlosshof. Darauf gibt es nur eine Antwort: „Jaaa!“ Die Kinder haben erfahren, dass im Erbacher Schloss eine der ältesten Sammlungen mittelalterlicher Waffen und Rüstungen Deutschlands zu finden ist. Nach der unterhaltsamen Führung geht besonders eines den Kindern bei ihrer Heimreise noch nach: Wie kann ein Gespenst, das durch Wände fliegen kann, gegen einen Fußball treten? Diese Frage müssen sie Luidschi bei ihrem nächsten Besuch im Erbacher Schloss unbedingt stellen!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018