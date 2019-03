„Das macht gute Laune“

Das sind die Gesangstalente von „Kidz Bop“:

Moreno, neun Jahre und aus Köln, ist Vize-Weltmeister, Europa- und Deutscher Meister im Freestyle Hip Hop. Sein großes Vorbild ist sein älterer Bruder Mauricio, der ihn mit dem Hip Hop Virus infiziert hat – da war Moreno gerade mal drei Jahre alt.

Magdalina, zwölf Jahre, aus Hamburg, wünscht sich nichts sehnlicher als Sängerin zu werden. Sie stand bereits auf den großen TV-Bühnen in Armenien (Big-Shots) und in Deutschland (The Voice Kids 2016). Neben dem Tanzen und Singen verbringt Magdalina am liebsten Zeit mit ihrer Familie.

Kimi, zwölf Jahre, aus Gifhorn, ist durch seine ältere Schwester zum Tanzen gekommen. Auch wenn er eines Tages unbedingt Tänzer werden möchte, gibt es etwas, das ihm noch wichtiger ist: seine Freunde und seine Familie.

Evelyn, neun Jahre aus Schweinfurt, tanzt seit fünf Jahren. Wenn sie groß ist, möchte sie Profi werden. Vorher möchte sie aber das Land ihrer Familie kennen lernen und gemeinsam mit ihnen nach Russland reisen.

Mehr Informationen findet ihr im Kidz Bop Kids Youtube-Kanal und unter www.kidzbop.de – wer zwischen neun und 14 Jahren alt ist, kann sich dort auch mit einem Video bewerben.

Das Album: „Kidz Bop Germany“, Polydor (Universal Music), etwa 16 Euro.

Live werden die Vier auch zu hören sein – bei der Toggo-Tour. Die Termine sind allerdings noch nicht bekannt. ble