Das tollste Geschenk

Hallo, liebe Freunde! Dieses Jahr habe ich mich erst überhaupt nicht so richtig auf Weihnachten gefreut. Denn Harry Hase hatte verkündet, dass er nicht mit uns feiert, sondern seine Verwandten besuchen will. Dass er zum Fest nicht da sein würde, das fand ich gar nicht so toll. Er hat dann aber versprochen, uns zu schreiben. Gestern kam dann sogar ein großes, schweres Paket an, das ich erst einmal auf unserem Wohnzimmertisch abstellte. Da fing das Paket plötzlich an, sich zu bewegen! Ich rief nach Elli Ente und gemeinsam öffneten wir den Karton. Und wer saß drin? Harry! Er wollte uns überraschen, und gab zu, dass er uns auch vermisst hatte. Jetzt kann Weihnachten kommen!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019