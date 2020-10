Der Beruf als Name

Tausende Jahre lang reichte es, einen Rufnamen zu besitzen. Im frühen Mittelalter, also zwischen 500 und 1000 nach Christus, lebte man in kleinen Dörfern zusammen und jeder kannte jeden bei seinem Rufnamen. Bis ins zwölfte Jahrhundert war das ausreichend. Doch langsam wuchsen die Städte, ebenso stieg die Bevölkerungszahl immer mehr an.

Lockere Beinamen

Wenn nun in einem Ort vier Marias und fünf Heinrichs lebten, wusste niemand mehr, wen man eigentlich genau meinte. Es musste also Beinamen geben, um Verwechslungen zu verhindern. Beinamen nennt man die Namen, die noch nicht vererbt wurden an die Kinder.

Sie entstanden aus den Berufen der Menschen, wie Fischer, Bauer, Schäfer, Bäcker oder Schmied. Und da gibt es noch viel mehr Berufe, die man auf den ersten Blick gar nicht erkennt, weil es sie heute manchmal nicht mehr gibt, wie „Plattner“, was Metallkünstler bedeutete oder „Peutler“, was Beutelmacher aus kostbaren Stoffen bedeutete. Namen aus Berufen gibt es noch unendlich viele, wie Schuster, Schneider, Weber, Müller, Zimmermann, Wagner (Wagenbauer), Barbier (Friseur), Steinmetz und etliche mehr. Wer weiß, vielleicht war ja einer eurer Vorfahren auch ein Handwerker, dessen Beruf man heute noch in eurem Namen erkennen kann.

Doch auch aus Ortsbezeichnungen entwickelten sich Namen, die den Wohnort des Namensträgers nannten. Herr Berger zum Beispiel wohnte sicher am oder auf dem Berg, Frau Bach an einem Gewässer, Herr Busch an einem Wald. Eine weitere Gruppe sind die der Zugezogenen. Herr oder Frau Böhm kamen aus Böhmen. Auch aus Rufnamen bildeten sich Beinamen, wie Peters oder Friedrichs. Wenn der Vater zum Beispiel Jan hieß, nannte sich der Sohn „Jans Sohn“, was später zu Jansen wurde. Oder es bildeten sich Namen aus körperlichen und charakterlichen Eigenschaften, wie dünn, dick, klein, groß oder böse.

Die Namensentwicklung dauerte sehr lange und war etwa im 16. Jahrhundert abgeschlossen. Doch in manchen Gegenden, wie in Friesland im Norden und in Gebieten in Skandinavien wollten die Menschen diesen Zweitnamen nicht annehmen. Erst als sie im 19. Jahrhundert amtlich dazu gezwungen wurden, beugten sie sich.

Erst im 18. Jahrhundert wurde festgelegt, dass alle in einer Familie denselben Nachnamen tragen mussten. Im Deutschen Reich wurden 1875 Standesämter eingeführt und von da an Familiennamen festgeschrieben. Diese wurden nun vererbt an Kinder, Enkel und Urenkel und so entstanden die noch heute gültigen Familiennamen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020