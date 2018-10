Der Geist will Süßes

Hallo, liebe Freunde! Ich liebe Halloween – nicht nur wegen der Süßigkeiten, sondern auch wegen der vielen, tollen Sachen, die man dann anstellen kann! So ein Streich braucht natürlich ein wenig Vorbereitung, aber wenn er dann klappt, ist die Freude groß – zumindest bei mir. Bewährt hat sich der Türklinken-Streich: auf die untere Seite der Türklinke – also die, die man normalerweise nicht sieht – einfach Tesafilm kleben, Rasierschaum drauf und warten, bis jemand in die Falle tappt. Immer wieder Spaß macht auch die kreative Verkleidung von allerlei Dingen mit Klopapier. Für dieses Jahr hab ich mir überlegt: Ich setz’ mich zu der Deko vor meinem Fuchsbau und tu so, als gehörte ich dazu. Ich wickle mir selber um den ganzen Körper Klopapier. Dann noch einen großen Hut aufsetzen und still sitzen – und im richtigen Moment die Leute erschrecken, indem ich heule wie ein Geist! Und dann sind wir nämlich ganz schnell wieder bei den Süßigkeiten, wenn es heißt: Süßes, sonst gibt’s Saures!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018