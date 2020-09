Der Herbst ist da

Hallo liebe Freunde! Als ich das letzte mal mit Mama und Papa zum Einkaufen gegangen bin, habe ich eine Menge große, orangefarbene Kürbisse gesehen. Die gab es komischerweise ganz lange gar nicht zu kaufen. Aber Mama hat mir erklärt, warum das so ist: Frische Kürbisse werden in Deutschland nämlich im Herbst geerntet. Und darum gibt es sie auch nur dann in großen Mengen im Supermarkt. Das ist ähnlich wie bei Spargel – den gibt’s nur im Frühling – und wie bei Erdbeeren – die gibt’s nur im Frühsommer. Mama meint: Für die Umwelt ist es am besten, wenn wir vor allem Gemüse und Obst aus dem Gebiet um unseren Fuchsbau herum kaufen, das in der Jahreszeit, die gerade ist, geerntet wird. Bei Kürbis finde ich das super – denn Papa kann daraus eine leckere Suppe kochen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.09.2020