Dialekte erforschen

Hubert, du hast ein ganzes Buch über Dialekte in Baden-Württemberg geschrieben. Wie viele verschiedene Dialekte gibt es denn?

Hubert Klausmann (Bild): Dazu gibt es keine genaue Zahl. Denn Unterschiede in der Sprache zeigen sich schon darin, wie wir Wörter aussprechen. Ein Beispiel: Die Einwohner eines Ortes sagen statt Haus „Hus“. Wenn sie dann auch anstatt Maus „Mus“ sagen und dieses Muster auf ganz viele Wörter anwenden, dann haben wir einen neuen Dialekt.

Wie entstehen Dialekte?

Hubert: Sie entstehen, wenn verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten leben und sich nicht so häufig treffen. Dann entwickelt sich ihre Sprache in unterschiedliche Richtungen.

Warum sagen unsere Großeltern Wörter, die wir gar nicht mehr kennen?

Hubert: Gegenstände oder auch Berufe, die es früher gab, gibt es heute nicht mehr. Und mit ihnen verschwinden auch die Wörter oder sogar ganze Redewendungen. Der Dialekt geht aber nicht verloren. Denn er bezieht sich auf alles in unserem Alltag, auch auf den Tisch, Stuhl oder unsere Kleidung.

Wann sprechen wir Dialekt und wann lieber nicht?

Hubert: Das hängt von unserem Wohnort ab und ist im Süden anders als im Norden. In Baden-Württemberg zum Beispiel sprechen wir vor allem in der Familie, bei Freunden oder im Verein Dialekt. Überall dort, wo etwas in unserem Ort stattfindet. Wenn wir den Ort verlassen, wechseln wir in eine überregionale Sprache – aber noch nicht ins Hochdeutsche. Das passiert erst bei ganz offiziellen Situationen.

Lässt sich denn eine Grenze zwischen den unterschiedlichen Dialekten ziehen?

Hubert: Ja, immer dort, wo Unterschiede nicht mehr in nur einem oder zwei Wörtern bestehen, sondern in hunderten von Wörtern, existiert ein neuer Dialekt.

Welches ist für dich das spannendste Wort, das du während der Forschung entdeckt hast?

Hubert: Das ist eine schwierige Frage. Denn besonders für kleine Pflanzen- und Tierarten gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen. So steht das Wort „Bettseicher“ für Löwenzahn. Die Pflanze wurde früher nämlich als Abführmittel verwendet.

