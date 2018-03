Die Gute-Laune-Bringerin

Anzeige

Früher haben Sie etwas ganz anderes gemacht, haben unter anderem Politiker im Wahlkampf begleitet. War das nicht spannend?

Paul: Das war schon richtig spannend! Ich habe Reden geschrieben, Pressearbeit gemacht, Anträge für die parlamentarische Arbeit formuliert. Man lernt unglaublich viel, weil das Aufgabenfeld und die Themen so breit sind. Und dann gab es natürlich auch ganz lustige Geschichten, wie mit der Kanzlerin zusammen Fußball zu schauen oder so.

Warum haben Sie Ihren Beruf dann gewechselt?

Paul: Am Ende des Tages stehen in einem Job als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Parlament oder PR-Manager die eigene Überzeugung oftmals hinten an. Mir hat auch die Art und Weise, wie teilweise miteinander und mit bestimmten Themen umgegangen wird, nicht mehr gefallen. Und was gibt es Besseres, als den Kindern da draußen mit guter Musik Spaß und Mut zu machen?

Vor Jahren hatten Sie es aber auch schon einmal an die Musikhochschule geschafft. Wieso haben Sie sich beim ersten Mal nicht getraut? War die Zeit erst jetzt reif?

Paul: Das stimmt, ja! Unmittelbar nach dem Abitur wollte ich klassischen Gesang studieren. Tatsächlich haben mir dann Probleme mit den Stimmbändern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war erst ziemlich hart! Aber mittlerweile glaube ich, dass das so alles genau richtig war. Jetzt habe ich mit meiner Kinderpopmusik ein wirkliches Herzensprojekt, das meine Liebe zur Musik zusammenbringt mit der Idee, etwas Positives für die Kids da draußen zu schaffen.

Warum machen Sie Musik für Kinder?

Paul: Ich möchte Kinder mit poppigen Songs und positiven Texten durch ihre Kindheit begleiten. Ich glaube, dass es nichts gibt, was so schnell und direkt ins Herz und in die Beine geht wie Musik. Wenn du mal schlecht drauf bist, kann Musik dir ganz schnell wieder gute Laune bringen, und wenn du dich über ein besonders schönes Erlebnis freust, macht die richtige Musik es gleich doppelt so toll!

Wie lange haben Sie an Ihrem Album gearbeitet?

Paul: An dem Album habe ich rund ein Jahr gebastelt. Ich habe ganz viele Songs geschrieben, im Studio mit einem tollen Kinderchor gearbeitet und auch super Musiker mit an Bord geholt! Das war echt eine wahnsinnig tolle Erfahrung und ich hoffe, dass ganz viele Kinder da draußen Spaß und Freude mit den Liedern haben und mit mir zusammen durch den Tag tanzen!

Was inspiriert Sie bei der Arbeit?

Paul: Ideen für Texte und Melodien finde ich überall. Bei einem Spaziergang mit meinem Papa entlang der Wiese, wo wir früher immer im Herbst Drachen steigen ließen, kam mir zum Beispiel die Idee für das Lied „Drachenflieger“. Die Zeile „Kein Bock zu streiten“ habe ich auf der Straße aufgeschnappt: Das hat ein Mädchen zu ihrer Freundin gesagt. Inspiration kommt von allen Seiten. Man muss nur die Augen und Ohren offen halten.

Wofür steht der Name „Meine große Freundin Nadja“?

Paul: Im Grunde bringt der Name genau das zum Ausdruck, was ich mit meiner Musik für die Kinder sein will: eine Freundin, mit der sie durch dick und dünn tanzen, mit der sie Spaß haben und die ihnen Mut zuspricht, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und ich bin natürlich älter als die Kinder, aber vor allem bin ich auch ganz schön groß, nämlich 1,84 Meter.

Was möchten Sie Kindern mit auf den Weg geben?

Paul: Das Leben ist so schön, und jeden Tag kann ein tolles, neues Abenteuer auf euch warten. Also habt keine Angst, seid neugierig und offen und vertraut euch selbst. So wie ihr seid, seid ihr genau richtig.

