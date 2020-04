Die Reise zum roten Planeten

Noch drei Stunden bis zur Landung, durch die kleinen Fenster des Raumschiffes wird der Mars immer größer. Bisher ist alles glatt gelaufen. Neben mir wird der Astronaut Mati Petrow unruhig, er hatte kurz geschlafen und sieht den Mars nun zum ersten Mal aus nächster Nähe. Drei Jahre ist es her, dass ich mit meinen zwei Begleitern Olivia Maes und Mati Petrow unter

hunderten von Bewerbern von der ESA für die allererste bemannte Marsmission ausgewählt wurden. Seitdem wurden wir darauf vorbereitet. Unzählige Male in einer sich drehenden Zentrifuge, tägliche Sportprogramme und ein besonderes Training unter Wasser in Raumanzug, welches das Bewegen in Schwerelosigkeit simulieren sollte. Dazu kam noch ein extra Unterricht in dem wir alles über unsere Mission lernten und die einzelnen Schritte durchgingen.

Jeder von uns Dreien hat eine andere Aufgabe. Als Kommandant habe ich das Sagen und die Verantwortung, Petrow übernimmt die Kommunikation mit dem Kontrollzentrum und Maes steuert

das Raumschiff. So will uns die europäische Raumfahrtbehörde ESA zu den ersten Menschen auf dem Mars machen. Als ich davon in einem Brief erfuhr konnte ich mein Glück kaum fassen, natürlich birgt so eine Reise auch erhebliche Gefahren und ich war mir bewusst, dass ich meine Familie für eine lange Zeit nicht sehen würde. Doch für so ein Abenteuer muss man natürlich auch ein Risiko eingehen und das war es mir wert! Wir würden, als erste Menschen auf einem anderen Planeten, Geschichte schreiben!

Meine Eltern waren die ersten, die es erfuhren. Trotz dessen, dass sie wirklich sehr stolz darauf waren, dass ich ausgewählt wurde, hatten sie auch bedenken es könne schieflaufen und ich nie

wieder zurückkommen. Zwei Wochen später stand ich dann vor der Zentrale der ESA in Paris, ich meldete mich an der Rezeption an und wurde nach kurzem Warten in ein Zimmer geführt. Hier traf ich auch zum ersten Mal auf Maes und Petrow. Zu dritt saßen wir vor einem Schreibtisch, dann kam ein Mann in Anzug.

Er stellte sich als Monsieur Fournier vor und meinte, er wäre der Leiter der Marsmission. Dann erklärte er uns ausführlich alles, was wir über die Mission wissen mussten. Die ESA hatte schon ein Raumschiff für die Reise in Bau gegeben und alles lief nach Plan. Wir erfuhren welche Aufgaben wir bekommen würden und wie die Reise ablaufen soll. Beim Start würden wir noch wenig zu tun haben, doch dafür wäre es eine sehr unangenehme Phase. Die G-Kraft wird uns in unsere Sitze pressen und uns könnte schlecht werden. Nach dem Verlassen der Erdatmosphäre würde das aber nachlassen und wir dürften uns ausruhen. Auch der restliche Hinflug sei für uns bis kurz vor dem Erreichen des Mars nicht besonders arbeitsreich.

Wir müssten uns tagsüber jede Stunde im Kontrollzentrum melden und versichern, dass es allen gut geht und alles nach Plan läuft, außerdem muss jeder von uns täglich mehrere Stunden Sport treiben. Experimente waren nur wenige für den Hin- und Rückflug vorgesehen. Erst fünf Stunden vor der Landung auf dem Mars müssten wir uns auf unsere speziellen Sitze begeben.

Zweieinhalb Stunden vor der Ankunft würden wir die Landung einleiten, das heißt, besonders Maes müsste sich dann vollkommen konzentrieren. Im Raumschiff gäbe es vier zugängliche Räume für uns. Ein Brücke für Starte und Landungen, eine Art Wohnzimmer in dem wir leben, schlafen und auch die wenigen Experimente durchführen würden, eine Toilette und ein Trainingsraum für unsere Fitness. Alles würde sehr eng sein.

Nachdem Monsieur Fournier uns über das Alles aufgeklärt hatte schickte er uns weg. Wir sollten noch eine Nacht darüber nachdenken und uns dann erst einen verbindlichen Vertrag unterschreiben, in dem wir unsere Teilnahme an dieser Mission bestätigen. Am nächsten Morgen saßen Petrow, Maes und ich wieder in dem Zimmer vor dem Schreibtisch. Niemand von uns hatte sich es anders überlegt und wollte sich die Change, zu den ersten Menschen auf dem Mars zu gehören, entgehen lassen.

So begann unsere Vorbereitung, es gab viel zu lernen und zu üben.

Dann, nach zweieinhalb Jahren, wurden wir nach Französisch-Guyana gebracht, denn von dort sollte das Raumschiff starten. Wir sahen nun zum ersten Mal das Raumschiff in der wir unsere, dank modernster Technik, nur sechsmonatige Reise antreten sollten. Jetzt sind wir so weit, der Hinflug ist bestens verlaufen und es wird Zeit die Landung einzuleiten. Maes beginnt Knöpfe zu drücken und Petrow gibt die Information, dass wir mit der Landung beginnen, an das Kontrollzentrum auf der Erde weiter. Das Raumschiff wird mithilfe von Düsen ausgebremst. Wir können diesen Vorgang deutlich spüren. Nun beginnt die schwierigste Phase. Maes drückt weitere Knöpfe und legt einige kleine Schalter um. Petrow und ich schweigen und schauen ihr gebannt zu.

Wir kommen der Oberfläche des Planeten immer näher, gleichzeitig verlangsamt sich das Raumschiff auch immer weiter. Schließlich setzt das Raumschiff seicht auf dem Marsboden auf. Erleichtert, dass alles gut ging, atmen wir drei erst einmal aus und sind still. Dann informiert Petrow das Kontrollzentrum, dass wir sicher und unversehrt angekommen sind. Wir werden von dort beglückwünscht und gefeiert. Petrow und ich gratulieren Maes zu dieser erfolgreichen Landung und sie scheint völlig zu Recht stolz auf sich zu sein. Nun haben wir vier Stunden Zeit, bevor der Ausstieg aus dem Raumschiff geplant ist. In dieser Zeit sollen wir uns ausruhen und können den Mars schon einmal von den Fenstern aus inspizieren. Die Oberfläche ist aus rötlichem Gestein und in der Ferne können wir Hügel und Berge sehen. Sogar die Umrisse des Olympus Mons, dem höchsten Berg des ganzen Sonnensystems, sind am Horizont zu sehen. Der Anblick raubt uns den Atem und wir alle sind wie an die Fenster gefesselt.

Schließlich ist es soweit und wir bereiten uns auf den Ausstieg vor. Jeder braucht die Hilfe der anderen zwei, um in seinen sperrigen Raumanzug zu kommen. Wir wissen, dass wir nun Geschichte schreiben würden und waren aufgeregt wie nie zuvor. Über Kameras solle unser Ausstieg gefilmt und direkt auf die Erde übertragen werden. Endlich sind wir drei angezogen und alle Raumanzüge werden nochmals überprüft. Alles scheint funktionsfähig zu sein und wir begeben uns zur Schleuse. Da diese, um Platz zu sparen, nur sehr klein ist, müssen wir sie nacheinander durchgehen. Als Kommandant darf ich als erstes. In der Schleuse wird die Luft um mich herum abgesaugt und die Luke öffnet sich. Mein Herz schlägt wie verrückt und ich blicke nach draußen, gleichzeitig habe ich Angst meine Beine würden bei den nächsten Schritten versagen. Ich hole tief Luft, was man in dem Anzug eigentlich nicht machen sollte.

Dann mache ich einen Schritt nach vorne und beginne in Zeitlupe die fünfstufige Leiter, die mich jetzt noch vom Mars trennt, hinunterzuklettern. Mein rechter Fuß setzt auf dem Boden auf, mein linker folgt. Jetzt stehe ich als erster Mensch auf der Oberfläche des roten Planeten.