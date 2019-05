Die Ruhe in der Nacht

Hallo, liebe Freunde! Ich hatte eine äußerst interessante Unterhaltung mit Harry Hase. Es ging um Rituale vor dem Einschlafen. Von Elli Ente wusste ich schon, dass sie besser in den Schlaf findet, wenn sie im Bett immer noch ein bisschen liest, bevor sie das Licht ausmacht. Das kommt mir allerdings komisch vor: Wenn ich eine spannende Geschichte lese, kann ich meist nicht aufhören bis ich das Ende kenne. Würde ich erst abends damit anfangen, bliebe nicht mehr viel Zeit für die Nachtruhe. Harry hat mir nun erzählt, dass er gerne noch eine Runde spazieren geht. Aber auch das würde bei mir kaum funktionieren: Wenn ich im Wald unterwegs bin, treffe ich immer viele Freunde und Bekannte – und man hat sich ja immer so viel zu erzählen! Vor Mitternacht würde ich es wohl nicht ins Bett schaffen. Ich bleibe also bei meinem eigenen Ritual: Bin ich müde, leg’ ich mich hin. Klappt immer!

