Die Welt der Einhörner und Fabelwesen

Die Zwillinge Zacharias und Tallulah sind zwölf Jahre alt und werden oft nur Zac und Lu genannt. Leider haben die Geschwister gerade ihre Mutter verloren. Der Vater ist völlig überfordert mit ihnen und schickt sie zu den Großeltern nach England. Dort entdecken die Geschwister im Garten einen Torbogen. Er führt sie in eine phantastische Welt, in der viele Fabelwesen leben: die Wildlands. Das Hörbuch heißt „Fluch des Phönix“ wird so lebhaft erzählt, dass man das Gefühl hat, dabei zu sein. Es ist interessant, wie sich die beiden Geschwister verändern und so spannend, dass man kaum aufhören kann. dpa

