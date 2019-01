Die Werkzeugwelt von A bis Z

Kaum einer benötigt so viel Werkzeug wie ein Handwerker. Wir haben für euch ein kleines ABC zusammengestellt – zu beinahe jedem Buchstaben findet ihr das passende Werkzeug.

A wie Anschlagwinkel

Der Anschlagwinkel ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe Tischler oder Schlosser überprüfen können, ob bei Werkstücken oder Wänden der rechte Winkel eingehalten wurde. Der Winkel besteht aus zwei ungleich langen Schenkeln, meist aus Metall.

B wie Bohrer

Eine Bohrmaschine hat so gut wie jeder Zuhause. Sie wird auch daheim relativ häufig benötigt, etwa um Regale aufzuhängen oder Schränke zusammenzuschrauben. Die Spitze des Bohrers rotiert um ihre eigene Achse und dringt dadurch in das Material ein – etwa eine Wand oder ein Stück Holz.

C wie Cutter

Ein Cutter ist ein scharfes Messer, das mit einer Klinge versehen ist und das Handwerker benötigen, um beispielsweise Styropor oder Teppiche zurechtzuschneiden. Ist die Klinge unscharf, kann sie einfach abgebrochen und anschließend weiter benutzt oder ausgetauscht werden.

D wie Dietrich

Der Dietrich ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe ein Schlosser bestimmte Schlösser öffnen kann, ohne dabei Gewalt anwenden zu müssen.

E wie Engländer

Der Handwerker verwendet den Englänger, um sechs- oder vierkantige Muttern oder Schrauben zu lösen. Dabei kann die Gabel dieses Schraubenschlüssels so verstellt werden, dass sie genau die Größe der Mutter einnimmt.

F wie Feile

Eigentlich funktioniert die Werkzeug-Feile genauso wie die Feile, die ihr vielleicht für eure Fingernägel verwendet. Sie hat meist eine raue Oberfläche, mit deren Hilfe zum Beispiel die Kanten einer Holzplatte abgerundet werden können.

G wie Glasschneider

Ein Glasschneider wird verwendet, um Glas zu trennen. Dabei führt die Bezeichnung dieses Werkzeuges eigentlich in die Irre, denn natürlich wird das Glas nicht geschnitten. Der Glasschneider ritzt die Scheibe an und erzeugt dadurch eine Art Linie, an der die Scheibe später kontrolliert auseinanderbrechen soll.

H wie Hammer

Den Hammer hat wohl jeder Hobbyhandwerker Zuhause und er gehört – als Nachfolger des Faustkeils – wohl zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit. Mit dem Hammer lassen sich etwa Nägel in die Wand hauen. Dazu nimmt man den Hammer am Griff und schlägt mit dem Hammerkopf fest auf den Nagel.

I wie Innensechskantschlüssel

Der Innensechskantschlüssel oder Inbus wird verwendet, um Schrauben zu lösen oder festzudrehen, die im Schraubenkopf sechs Kanten haben. Der Inbus eignet sich für Schrauben, die schwer erreichbar sind.

J wie Justorium

Das Justorium ist ein Werkzeug der Schriftgießer, ein Handwerk, das es heute nur noch selten gibt. Der Schriftgießer stellt Letter, also Buchstaben aus Blei, her. Mithilfe dieser Letter konnten Texte auf Papier gedruckt werden. Um zu prüfen, dass die Letter auch korrekt gegossen sind, verwendet der Schriftgießer ein Justorium.

K wie Kreuzschlüssel

Ein Kreuzschlüssel ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe der Handwerker Schrauben und Muttern lösen und festziehen kann. Der Kreuzschlüssel ist über Kreuz angeordnet, das Ende wird über die Schraube oder Mutter gestülpt. Er wird häufig zum Wechseln der Autoräder verwendet.

L wie Lochzange

Eine Lochzange ist ein Werkzeug, das Löcher in verschiedene Materialien stanzt, beispielsweise in einen Gürtel.

M wie Meißel

Der Meißel kann Stoffe voneinander trennen oder sie zerkleinern. Dazu wird die Schneide des Meißels auf einen Stein gehalten und mit dem Hammer fest auf dessen Schlagfläche geschlagen. Dadurch kann der Handwerker den Stein in zwei Hälften teilen.

N wie Nagel

Den Nagel gibt es in vielen verschiedenen Größen; er hat ein spitzes Ende und einen flachen Kopf. Ihn schlägt man so lange mit dem Hammer in die Wand, bis nur noch ein kleines Stück herausschaut. Am Nagel wird zum Beispiel ein Bild aufgehängt.

Ö wie Ölkanne

Die Ölkanne ist ein Behälter, der aussieht wie eine etwas verformte Gießkanne. Darin bewahrt der Handwerker sein Schmieröl auf, das er zum Beispiel für die Wartung von Automotoren braucht.

P wie Pinzette

Eine Pinzette ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe ganz kleine Gegenstände gegriffen werden können. Die Pinzette besteht aus zwei aneinandergefügten Metallstücken, die sich durch Druck aufeinander bewegen. Die Spitze der Pinzette ist dann geschlossen. Sie wird in der Kosmetik, aber auch in der Elektronik verwendet.

Q wie Quast

Ein Quast ist ein breiter Pinsel, der verwendet wird, um Farbe auf eher große Flächen aufzutragen. Er kommt häufig auch beim Tapezieren zum Einsatz, um den Kleister aufzutragen.

R wie Raubank

Eine Raubank ist ein Hobel, der aus Holz oder Metall besteht. Der Schreiner kann mit der Raubank zum Beispiel Holzbretter glätten und Unebenheiten ausgleichen.

S wie Säge

Die Säge wird verwendet, um Materialien wie Holz, Stein oder Kunststoff akkurat voneinander zu trennen. Eine Handsäge setzt der Handwerker an der Stelle an, an der das Material getrennt werden soll. Indem er sie vor- und rückwärts schiebt, dringt das Sägeblatt mit seinen scharfen Zähnen in das Material ein und trennt es.

T wie Tacker

Der Tacker heftet Blätter aneinander. Dabei sticht die Klammer durch die Blätter hindurch, wird am Ende nach Innen gedrückt und verbindet sie dadurch. Es gibt Tacker, die mit Druckluft funktionieren und die Handwerker dazu benutzen, um Polster oder Dämmstoffe zu befestigen.

U wie Unkrautstecher

Ein Unkrautstecher ist ein Werkzeug für Gärtner. Damit können sie Unkraut aus ihrem Garten entfernen, indem sie mit dem Unkrautstecher, der wie eine spitze Schaufel aussieht, in die Erde stechen und die Pflanze samt Wurzel heraushebeln.

V wie Vorschlaghammer

Der Vorschlaghammer ist der große Bruder des Hammers: Allein sein Hammerkopf wiegt fünf Kilogramm oder mehr. Er kommt bei groben Arbeiten, etwa dem Abreißen einer Wand, zum Einsatz.

W wie Wasserpumpenzange

Eine Wasserpumpenzange ist eine Greifzange, die an ihrem Gelenk verstellt werden kann, sodass sie unterschiedlich große Gegenstände greifen kann. Wasserpumpenzangen werden zum Beispiel verwendet, um Wasserrohre zu greifen.

Y-Form

Den Inbusschlüssel gibt es auch in Y-Form. Er funktioniert wie der gewöhnliche Inbus-Schlüssel, nur dass er statt einem drei Innensechskantschlüssel hat, die Schrauben in drei Größen lösen können.

Z wie Zwinge

Mit einer Zwinge können Werkstücke fest fixiert und damit bearbeitet werden, ohne dass sie dabei wegrutschen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019