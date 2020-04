Die Zauberreise

Es war einmal ein kleines Mädchen. Es hieß Anne und wohnte in Hamburg. Sie lebte im 19.Jahrhundert. Eines Tages ging sie im Wald spazieren und entdeckte ein Loch. Aber es war kein gewöhnliches Loch, sondern dort war grünes Feuer drinnen (so sah es jedenfalls aus).

Anne wunderte sich sehr und sagte: „Huch, was ist denn das?“ Sie nahm einen Ast und hielt ihn in das grüne Feuer. Der Ast brannte nicht ab. Sie setzte vorsichtig einen Fuß in das Feuer und fiel plötzlich in die Tiefe. Immer weiter und weiter fiel Anne, bis sie plötzlich anhielt. Auf einem weichen Boden war sie gelandet und da bemerkte Anne, dass es gar kein Boden war, sondern ein Hasenkopf.

Der Hase war mindestens neun Meter hoch. Er sagte: „Wer kitzelt mich da an meinem Kopf?“ Anne erschrak fürchterlich und stotterte: „I-i-ich.“ Der Hase erklärte ihr, dass sie keine Angst haben müsse, weil er ein lieber Hase ist und dem Zauberkönig eine Botschaft bringen müsse. Aber Anne sagte: „Ich möchte nach Hause.“ Der Hase aber meinte: „Das geht nur, wenn wir das magische Schild holen.“ Er erzählte Anne, dass das Schild bei Graf Grimmig ist und dass jeder, der in seine Burg geht, nie wieder herauskommt. Also machten sie sich auf die Reise durch Wunderland.

Schließlich kamen sie an einen Berg, der riesengroß war. Der Hase aber holte einen riesigen Bohrer und machte damit ein Riesenloch. „Ganz schön riesig“, dachte Anne und sie krabbelten hindurch.

Als sie auf der anderen Seite angekommen waren, sahen sie eine rote Gestalt. Der Hase rief: „Ein Feuergeist! Weg hier!“ Anne kapierte gar nichts mehr und der Feuergeist sagte: „Ich bin gar kein böser Feuergeist, ich bin ein guter.“ Der Hase fragte: „Wirklich?“ Und der Feuergeist sagte: „Ja.“ Und Anne fragte: „Über was redet ihr eigentlich?“ Der Hase und der Feuergeist erklärten, dass die meisten Feuergeister böse wären. Danach fragten sie den Feuergeist, ob er mitkommen wollte. Er sagte Ja.

Nach ein paar Tagen kamen sie an den Monsterwald. Da gab es viele wilde Bestien: Greife, Basiliske, Hypogreife und… MONSTERSCHLONZER!! Sie waren die gefährlichsten Wesen auf der ganzen Welt (außer Graf Grimmig): Monsterschlonzer. Deshalb mussten der Hase, der Feuergeist und Anne besonders gut aufpassen.

Als sie den Wald betraten, kamen von allen Seiten Monster gelaufen. Aber der Feuergeist konnte sie verjagen. Doch plötzlich hörten sie den Kriegsschrei von dem MONSTERSCHLONZER!! Er rannte auf sie zu und schrie immer weiter. Alle bekamen einen Riesenschreck, sogar die Monster. Doch da hatte Anne eine Idee. Sie nahm ihre Brosche und piekste den Monsterschlonzer in den Zeh. Da jubelten alle Monster und Bestien und der Feuergeist und der Hase, weil der Monsterschlonzer schreiend weggerannt war. Da griffen die Monster Anne und ihre Freunde nicht mehr an, sondern gingen mit ihnen mit.

Schließlich kamen sie an die Burg von Graf Grimmig. Gerade als Anne hineinlaufen wollte, hielt sie der Hase auf und sagte: „Wir müssen erst die Burgwache und den Graf herauslocken, damit wir das Schild holen können.“ Dann schmiedeten sie einen Plan. Die Monster sollten auf die Burg rennen und „Attacke!“ rufen, weil die Wachen und Graf Grimmig dann abgelenkt waren. Der Hase, der Feuergeist und Anne konnten dann das Versteck suchen, wo das Schild ist. Also setzten sie ihren Plan in die Tat um.

Graf Grimmig brüllte: „Wer greift da mein Schloss an?“ Anne und ihre Freunde schlichen sich heimlich in die Burg und hielten nach dem Schild Ausschau. Plötzlich hörten sie ein Knurren und da sprang ein riesiger Drache auf sie zu. Gerade, als er Anne verschlingen wollte, spie der Feuergeist eine riesige Flamme aus dem Mund. Der Drache flog ängstlich davon und dabei purzelte ihm etwas den Rücken herunter. Es war das magische Schild! Doch da sprang Graf Grimmig ihnen in den Weg. Er schrie: „Wachen! Kommt her!“ Aber da pustete ein Monsterschlonzer den Graf weg und Anne packte das Schild und rannte mit all ihren Freunden weg.

Als sie weit genug weg waren, verabschiedete Anne sich von ihren Freunden und versprach, dass sie sie bald wieder besuchen könne. Der Hase sprach eine Zauberformel, und Anne sauste auf ihrem Schild wieder nach Hause.