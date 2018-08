Domino und Fliegen

Anzeige

Hallo liebe Freunde! Wisst ihr, was ein Spielverderber ist? Mir fällt dazu diese Geschichte ein: Im hessischen Nidda ging es kürzlich unter Domino-Fans um nichts weniger als den Weltrekord. Dafür haben Helfer Hunderttausende der Steinchen aufgestellt – das hat fast zwei Wochen gedauert. Was das für eine Arbeit gewesen sein muss! Doch dann kam eine Fliege und brachte die Dominosteinchen zu früh zum Fall. Hätte sie sich nicht woanders niederlassen können? Das denkt man ja öfter über Fliegen. Die hocken mir auch viel zu oft auf der Nase. Da bringen sie übrigens auch eine Kettenreaktion in Gang. Ich muss dann nämlich immer niesen. Und wenn ich niese, dann nie nur ein Mal, sondern gleich mehrfach hintereinander. Ich muss beim nächsten Mal gut mitzählen – vielleicht knacke ich ja so den Weltrekord!