Ein Auf und Ab

Hallo, liebe Freunde, ich will schwimmen! Was ist denn das für ein Wetter? Normalerweise ist es im Juli richtig heiß – und man kann jeden Tag an den Badesee. Aber dieses Jahr? Ständig geht es auf und ab – fast wie in einer Achterbahn auf dem Jahrmarkt. In der vergangenen Woche hatte ich mich mit Ellie Ente und Harry Hase verabredet, um schwimmen zu gehen. Ich habe mich schon die ganze Nacht vorher darauf gefreut. Und morgens? Da hat es geregnet! Nun soll das Wetter an diesem Wochenende ja besser werden. Wir starten morgen den nächsten Anlauf zum Baden. Mal sehen, ob uns das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und wenn ja, da habe ich auch schon eine Idee, was ich dann mache: Ich gehe in die Badewanne.

