Hallo, liebe Freunde! Wisst ihr, dass wir zu Harry Hase eigentlich auch Meister Lampe sagen könnten? Es gibt nämlich viele lustige Spitznamen für allerlei Tierarten. Also zum Beispiel: Der Storch heißt auch Adebar, der Wolf Isegrim. Diese Namen stammen aus Fabeln, also Erzählungen. Die Tiere, die darin vorkommen, stehen immer für bestimmte Eigenschaften. Also die Eule etwa gilt als weise und die Schlange als ein bisschen hinterhältig. Ich kann euch sagen: Da steckt ein Funke Wahrheit drin! Aber das Beste kommt noch: Den Fuchs kennt man auch unter dem Namen Reinecke. Schon im Mittelalter hat man sich Geschichten über den Fuchs erzählt, der von Natur aus vor allem eins ist: ziemlich schlau! Aber das braucht man mir nicht sagen. Ich weiß ja schließlich am besten, was ich im Köpfchen habe!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018