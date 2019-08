Ein Hoch aufs Putzen

Hallo, liebe Freunde! Wie haltet ihr es denn so mit der Hausarbeit? Das erledigt Mama? Hm. Da entgeht euch aber was. Ich finde es immer total spannend, die Küche zu putzen. Was man dabei so alles finden kann, hinter der Schublade oder zwischen den aufeinandergestapelten Tellern. Ich bringe auch gerne den Müll raus. Irgendwie kann ich ihn gut riechen. Aber am allerliebsten mache ich die Wäsche. Beim Aufsammeln kann man sich richtig austoben – hier liegt eine Socke, dort hängt die Unterwäsche. Und spätestens wenn die Waschmaschine anfängt zu schleudern, freue ich mich darüber, dass alles so schön aufgeräumt ist. Jetzt kann man es nämlich wieder dreckig machen!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019