Ein Pulli für das Fest

Hallo, liebe Freunde! Man macht sich zu Weihnachten so viele Gedanken. Darüber, was man wem schenkt, mit welchem Schmuck der Baum versehen werden soll und wie viele Plätzchen man verträgt ohne dass einem schlecht wird. Da ist es gut, wenn man vom vollgefutterten Bauch durch einen auffälligen Pullover ablenken kann. Zum Beispiel mit einem „Ugly Christmas Sweater“ (übersetzt etwa: hässlicher Weihnachtspulli) – das ist gerade der letzte Schrei in den USA. Angesagt sind Motive wie Einhörner, Rentiere und Schneemänner. Ich habe Elli gebeten, mir auch so einen zu stricken. Ein Selbstporträt soll’s werden, Fred Fuchs mit Nikolausmütze. Wenn der gut ankommt, gehen wir im Januar in die Massenproduktion – dann laufen Weihnachten 2019 alle mit meiner Nase auf dem Bauch rum. Fred Fuchs wünscht euch allen Frohe Weihnachten!

