Ein Schneeleoparden-Paar bekommt ein Junges

Viele Zoos haben derzeit geschlossen, die Raubkatzen des Zoos Neunkirchen könnt ihr aber auch im Internet beobachten.

Um Schneeleoparden in der Natur zu sehen, müsste man sehr weit reisen. Denn sie leben in Asien, zum Beispiel im Himalaya-Gebirge. Und dann bräuchte man auch noch viel Glück. Denn diese großen Katzen sind nicht nur sehr selten, sie bewegen sich auch vor allem in steilem und steinigem Gelände. Dort jagen sie zum Beispiel Huftiere, Murmeltiere – und manchmal sogar größere Vögel.

Derzeit kann man aber einem Schneeleoparden-Paar sogar sehr nahe kommen: Sagar und Luisa heißen die beiden und sie leben in einem Zoo im Bundesland Saarland. Außerdem werden sie sehr bald Eltern. Die Mitarbeiter im Zoo rechnen in den nächsten Tagen mit der Geburt. Deshalb haben Naturschützer nun drei Kameras angebracht: Sie filmen rund um die Uhr die Wurfbox von Luisa und das Außengehege. Mit Glück und Geduld kann man also bei der Geburt dabei sein oder später einen Mini-Leo beobachten.

Info: Die Web-Kameras findest du hier: http://dpaq.de/j4Rxb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020