Wer schon einmal im Urlaub an die Nordsee gefahren ist, hat vielleicht auch Bekanntschaft mit den Möwen gemacht. Die haben’s echt drauf. Keine Pommes ist vor ihnen sicher. Nicht mal, wenn man sie selbst noch in der Hand hat. Wie Forscherinnen jetzt herausgefunden haben wollen, fühlen sich die Tiere aber gestört, wenn sie merken, dass sie angestarrt werden. Soll heißen: Wer die Möwe nicht aus dem Blick lässt, muss sich keine Sorgen um sein Essen machen und darf gemütlich weiterfuttern. Dann traut sie sich nämlich nicht so schnell, Futter zu stibizen. Ob das bei Harry Hase auch funktioniert? Seit gestern folge ich ihm auf Schritt und Tritt, aber er hat schon drei Mal Kirschkuchen bei Elli Ente mitgehen lassen. Mein Starren hat da rein gar nichts bewirkt. Außer, dass Harry mir auch ein Stück Kuchen in die Hand gedrückt hat. Experiment gescheitert? Das würde ich so jetzt nicht sagen...

